Ролик зібрав вже 2,5 мільйони лайків.

Напередодні Керолайн, мати 53-річного актора, режисера та хіп-хоп виконавця Вілла Сміта, відзначила 85-річчя.

В Instagram зірка опублікував відео з запальними танцями на вечірці з цього приводу.

"85! З днем народження, мамо. Нумо так танцювати до 100 років", - підписав ролик Сміт.

Зворушливий ролик, на якому зірка Голлівуду танцює з мамою під пісню Уїтні Х'юстон "I Wanna Dance With Somebody" в ресторані, зібрав вже 2,5 мільйони лайків користувачів та понад 40 тисяч коментарів.

Раніше Вілл Сміт піднявся на шпиль найвищого хмарочоса у світі Burj Khalifa.

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