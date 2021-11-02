Артист важко переживає хворобу сина.

Український артист, соліст групи "Друга ріка" Валерій Харчишин вперше розповів, що лікарі діагностували у його сина невиліковну хворобу.

Цим одкровенням він поділився в програмі "Битва екстрасенсів".

За словами артиста, його син хворіє вже четвертий рік. Хлопчик зупинився в розвитку і страждає від болю. Але точного діагнозу Харчишин не назвав.

"Я думав, що страшніше за смерть нічого немає, але це набагато важче, тому що, коли твоя близька людина, твій син залишається вдома поруч з тобою, але він змінюється... зрештою, залишається тіло, а душа... він просто поступово йде. Це коли ти любиш свою дитину, він в твоєму уявленні один, а приходиш додому — це інша людина. Просто витягли з нього все зсередини", - сказав Харчишин.

Читайте також"Боюся народжувати": Аліна Гросу зізналася, чи хоче народити коханому синаЗазначимо, Валерій Харчишин з 2009 року одружений на Юлії Кузьмінській. Пара виховує трьох синів. При цьому артист не сказав, хто саме з його синів хворіє.

Нагадаємо, раніше у Анатолія Анатоліча трапилося горе в сім'ї.

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Автор: Діана Могилєвич