Співачка була ледь знайома з алкоголем, але їй все одно підливали спиртне.

Відома українська співачка Анна Сєдокова розповіла, як одного разу її споювала колега по групі "ВІА Гра", у складі якої вона виступала до 2004 року. У ті часи артистка жила разом з цією дівчиною.

Відвертою розповіддю про знайомство з алкоголем і споювання з боку своєї сусідки Сєдокова зважилася розповісти в інтерв'ю для проекту "вМесте".

Так, співачка ділилася історією про те, як для неї почалося знайомство з алкоголем. Виявилося, Сєдокова спробувала спиртні напої ще в дитинстві, випивши алкоголь прямо з пляшки, яка стояла в барі у неї вдома. Але після цього вона не мала жаги до випивки.

Другий раз вона "познайомилася" зі спиртним вже бувши в складі групи "ВІА Гра". Тоді Сєдокову поселили з колегою по колективу. За словами співачки, її сусідка була "розбитною і досвідченою".

"Будеш вінішко?",- одного разу запропонувала Сєдоковій її колега по групі.

Співачка погодилася, але вона не знала, що з себе представляє алкоголь. Їй ставало весело, а колега "підливала" напій їй в келих. За словами Сєдокової, саме тоді вона вперше по-справжньому спробувала спиртне.

Хто саме тоді споював співачку, вона не розповіла. Відомо, що Сєдокова була в групі "ВІА Гра" з 2002 по 2004 роки. У цей період колектив постійно змінювався, Сєдокова виступала разом з Оленою Вінницькою, надією Грановською, Тетяною Найник і Вірою Брежнєвою. Судячи з усього, одна з цих артисток і познайомила співачку з алкоголем.

Читайте також"Хахоль мамі приходивши вночі": Анну Сєдокову в 8 років ледь не зґвалтував вітчимТакож Сєдокова розповіла про своє ставлення до наркотиків. Виявилося, співачка ніколи не пробувала заборонені речовини. Вся річ у тому, що одного разу вона побачила сумне видовище, яке назавжди відбило у неї бажання вживати наркотики.

В одному з нічних клубів Сєдокова побачила дуже шанованого українського спортсмена, який, за її словами, є легендою нашої країни. Ця людина стояла на колінах прямо посеред закладу. Спортсмен нібито благав якусь травесті-діву дати йому наркотики. Сєдокова була шокована поведінкою людини, чиє ім'я вона вирішила приховати, в той момент вона вирішила ніколи не пробувати наркотики.

Хто така Анна Сєдокова

Співачка здобула популярність в Україні у 2000 році, ставши ведучою ранкового шоу "Підйом". Через два роки телезірка стала солісткою культового колективу "ВІА Гра". Тоді склад групи журналісти називали золотим, адже саме в той час Меладзе написав свої найкращі хіти: "Океан і три річки", "не залишай мене, коханий", "Убий мою подругу" та інші.

Незабаром Сєдокова покинула групу і зайнялася сольною кар'єрою. За цей час вона випустила три альбоми, знялася в декількох картинах і навіть відкрила власний бізнес.

Що стосується особистого життя, то Сєдокова була заміжня тричі. У співачки двоє дітей - дочки і син.

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Автор: Віолетта Орлова