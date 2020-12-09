Вінні Гарлоу опублікувала пікантні знімки.

Відома модель Вінні Гарлоу опублікувала в Instagram пікантну фотографію.

На ній дівчина позувала, сидячи на підлозі. Вона одягла на себе тільки чорні капронові колготки. Оголені груди Вінні прикривала руками.

Також Гарлоу нанесла на обличчя яскравий макіяж і одягла перуку з довгим кучерявим волоссям. Ймовірно, дівчина знімалася у фотосесії.

Хто така Вінні Гарлоу:

Вінні народилася 27 липня 1994 року в Торонто

У віці чотирьох років у неї з'явилися перші ознаки вітіліго (порушення пігментації шкіри, - УНІАН)

У 2014 році профіль Вінні Гарлоу в Instagram помітила Тайра Бенкс - продюсер і телеведуча шоу "Топ-модель по-американськи". Вінні Гарлоу взяла участь в 21 сезоні шоу і посіла шосте місце. Після шоу Вінні стала відомою

У серпні 2015 Вінні Гарлоу знялася для випуску "Cosmopolitan", потім для сайту "Vogue Italia" вона дала інтерв'ю. У тому ж місяці з'явилася на обкладинці журналу "Ebony". У 2016 році Гарлоу знялася в рекламі "Sprite"

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Автор: Діана Могилєвич