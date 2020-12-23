Співачка показала фото зі своєю дочкою Сарою.

Відома співачка опублікувала в Instagram фотографію, на якій позує її молодша дочка Сара Кіперман.

Читайте такожУкраїнська актриса оголила груди (фото)

На знімку 11-річна дівчинка постала в блакитному топіку і штанях. В руці Сара тримала морозиво у вигляді квіточки. Фото вийшло дуже сонячним, бо Сара щиро посміхалася. Ймовірно, знімок був зроблений під час відпочинку на курорті, бо на тлі було видно пальми.

"Ура! Канікули! Передаємо вам теплий привіт. У кадрі дві квіточки очима мами", - підписала фото Віра.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН