Співачка та акторка "Жіночого кварталу" поділилася деталями своєї вагітності.

Співачка та актриса "Жіночого кварталу" Віра Кекелія розповіла, як дізналася про другу вагітність, як прийняла цю новину в такий непростий час та ексклюзивно розсекретила стать другої дитини. Своїми емоціями жінка поділилася в інтерв'ю програмі "Сніданок з 1+1".

Віра каже - підсвідомо відчула, що при надії, адже одного разу прокинулася вночі від того, що придумувала ім'я дитині. Тоді ще про вагітність не було відомо.

"Дізналася я вночі, коли я прокинулася від того, що перебираю імена дітей. Я себе зупинила і думаю: що таке, що взагалі відбувається? Чого це серед ночі я просинаюся і починаю думати над ім'ям дитини? Я зрозуміла тоді, що щось в нашому житті буде цікавеньке. За кілька днів зробила тест, дві смужки", - розповіла Віра.

Її чоловік, музикант Роман Дуда, сприйняв звістку про поповнення в родині дуже радісно і тепер ще більше дбає про свою дружину.

"Коли ми чекали Ваньку (першу дитину), безумовно, була радість, але я це якось сприйняв як належне. Все класно, так і має бути. Те ж саме було і на другий раз", - розповів музикант Роман Дуда.

Подружжя розповіло, що Віра вагітна хлопчиком. Кекелія поділилася, що про вагітність дізналася ще до 24 лютого, однак в той час про можливу загрозу повномасштабної війни вже багато говорили.

"Найголовніше і найцінніше - це нове життя. Тому мене нічого не може злякати, аби лише це нове життя з'явилося на світ. Ми дуже раді", - розповіла акторка.

Кекелія додала, що 24 лютого була в Києві. Через постійні обстріли була вимушена з родиною виїхати на захід України. Вона каже, що дуже переймалася через дорогу, бо у її стані було дуже важко проводити багато часу в машині. Зараз вони знаходяться в Україні.

Нагадаємо, Кекелія у своєму Instagram оприлюднила знімки, на яких позує вже з великим животиком. Разом з нею на фото постали чоловік, співак Роман Дуда і маленький син, який народився у пари в 2020 році.

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