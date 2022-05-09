Кекелія вагітна вдруге.

Українська співачка і актриса Віра Кекелія повідомила радісну новину. Вони з чоловіком чекають на поповнення в родині.

Кекелія у своєму Instagram оприлюднила знімки, на яких позує вже з великим животиком. Разом з нею на фото постали чоловік, співак Роман Дуда і маленький син, який народився у пари в 2020 році.

"У цей непростий час, Всесвіт нам подарував прекрасну можливість – вдруге стати батьками! Мені дуже важко підбирати слова, адже в моєму серці зараз панує і любов, і смуток одночасно. Звичайно, життя триває, і як би не було важко прийняти цю жахливу реальність, жінки народжують і радіють цьому моменту. Адже нічого прекраснішого нового життя немає у всьому світі!" - підписала фото Кекелія.

Нагадаємо, Віра і Роман познайомилися в 2017-му на шоу "Голос країни". Їхні стосунки розвивалися дуже стрімко. Вони одразу почали зустрічатися, а незабаром офіційно оформили свої стосунки. У 2020 році у них народився син, зараз вони чекають на другу дитину.

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