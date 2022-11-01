Кумир українців вирішив завести вихованця.

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім поділився з шанувальниками милим відео, на якому маленький котик породи мейн-кун грає з мотузкою, а на тлі грає спільна пісня Дзідзьо, Олександра Пономарьова, Євгена Кошового, Петра Чорного, Тараса Тополі та Юрія Ткача "Україна переможе".

"Знайомтеся! З Одеси приїхав новий член сім'ї. Звуть Марчело", - підписав пост Віталій.

Шанувальники привітали Кіма з поповненням в сім'ї і побажали, щоб вихованець приніс йому перемогу.

Відео дня

"Ох і великий котейка виросте"

"У нашому полку прибуло. Це тезка Генерала Марченка. Молоде покоління біологічної зброї. Нехай живе під мирним небом і дарує любов і радість членам сім'ї"

"Який гарний котик! Котику, все буде мур-мур! Віримо у Збройні сили України та українських фахівців! Ми переможемо!"

"Котику, принеси нам перемогу"

Нагадаємо, раніше кумир багатьох українок Віталій Кім порадував шанувальників новим фото. Там він позує не один, а зі своєю сестрою. Очевидно, фотографія була зроблена під час прогулянки вулицею.

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