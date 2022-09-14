Очевидно, селфі було зроблено на вулиці під час прогулянки.

Глава Миколаївської ОВА і кумир багатьох українок Віталій Кім порадував шанувальників новим фото. Там він позує не один, а зі своєю сестрою. Очевидно, фотографія була зроблена під час прогулянки по вулиці.

"Привіт, сестричкаа", - коротко підписав Кім своє фото.

Сам Віталій позує в синій футболці з псом Патроном, в чорній спортивній кофті на блискавці і кепці. Його сестра одягнена в джинсову сорочку або плаття.

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У коментарях шанувальники в один голос твердять, що у політика дуже красива сестра.

"Ого! Так у вас ще й сестра красуня!", "Які милі, щастя вам!", "Прекрасно, але краще жінок з дітьми відправити в безпечне місце", "Найдорожчі зустрічі! Удачі!", "Красива сестричка у вас! Ви дуже схожі", - написали фоловери.

Нагадаємо, нещодавно Віталій Кім вперше за довгий час провів вихідні зі своєю сім'єю. Глава Миколаївської ОВВА уточнив, що не бачив своїх дітей близько півроку. Тому він поділився у своєму блозі теплим сімейним фото.

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