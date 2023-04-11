Сьогодні Руслану виповнилося вже шість років.

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім привітав сина з 6-річчям. На своїй сторінці в Instagram він опублікував відео, зроблене з архівних фотографій хлопчика.

На знімках видно, що Кім щасливий зі своєю сім'єю. Можна помітити фотографії не тільки сина Руслана, але і його з дружиною Юлією, а також з їхніми двома дочками - Євгенією та Олександрою.

Цікаво, що кожна з фотографій підписана. Наприклад, на одному з фото сказано, що воно було зроблено, коли Руслану видалили два зуба. На іншому знімку написано "Україна переможе", на третьому - "Я в зоопарку. Іспанія" і так далі.

Відео дня

Користувачі мережі привітали сина Кіма

"Вітаємо вас і вашого синочка. Мирного неба, успішної, процвітаючої України йому і нам усім! З днем народження, нехай збуваються світлі мрії"

"Вітаю, нехай росте в мирному Миколаєві і Україні"

"З іменинником! Нехай росте здоровим, красивим, добрим хлопчиком на радість вам"

"Вітаю! Нехай живе щасливим у мирній країні!"

"Вітаю вашу сім'ю. Міцного здоров'я та здійснення мрій"

Нагадаємо, екс-"віагра" Міша Романова закрутила роман з радником Зеленського.

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