Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім привітав сина з 6-річчям. На своїй сторінці в Instagram він опублікував відео, зроблене з архівних фотографій хлопчика.
На знімках видно, що Кім щасливий зі своєю сім'єю. Можна помітити фотографії не тільки сина Руслана, але і його з дружиною Юлією, а також з їхніми двома дочками - Євгенією та Олександрою.
Цікаво, що кожна з фотографій підписана. Наприклад, на одному з фото сказано, що воно було зроблено, коли Руслану видалили два зуба. На іншому знімку написано "Україна переможе", на третьому - "Я в зоопарку. Іспанія" і так далі.
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Користувачі мережі привітали сина Кіма
- "Вітаємо вас і вашого синочка. Мирного неба, успішної, процвітаючої України йому і нам усім! З днем народження, нехай збуваються світлі мрії"
- "Вітаю, нехай росте в мирному Миколаєві і Україні"
- "З іменинником! Нехай росте здоровим, красивим, добрим хлопчиком на радість вам"
- "Вітаю! Нехай живе щасливим у мирній країні!"
- "Вітаю вашу сім'ю. Міцного здоров'я та здійснення мрій"
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