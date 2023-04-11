Співачка, мабуть, дуже щаслива в нових стосунках.

Українська співачка Міша Романова вже давно не самотня. Однак вона не поспішала розкривати ім'я свого коханого, обіцяла зробити це після нашої перемоги.

Дівчина лише іноді публікувала спільні фото з коханим, де ретельно прикривала його обличчя. Але нічого не можна приховати від допитливих шанувальників.

Вони запідозрили, що Романова зустрічається з сином відомого кінопродюсера Олександра Роднянського. Крім того, джерела TaблоID підтвердили цю інформацію. Дійсно, коханий співачки - радник президента Алекс Роднянський.

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Варто відзначити, що зовсім недавно стало відомо про розлучення Алекса Роднянського з російською актрисою Яніною Студіліною, яка запам'яталася як Поліна з "Ранеток". В одному з інтерв'ю актриса говорила, що у них з чоловіком різні політичні погляди. У підсумку він повернувся в Україну, а вона залишилася з дочкою в Москві.

Стосунки Міші Романової та Алекса Роднянського

В інтерв'ю Славі Дьоміну Міша розповіла, що познайомилася зі своїм коханим в соцмережах. Вони додали одне одного в друзі, а потім вона вирішила йому написати.

Вже через 5 хвилин Романова видалила своє повідомлення, але в діалог відразу вступив Алекс. Він уточнив у неї, що там було написано і чому вона видалила смс. Так і зав'язалося їхнє спілкування.

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