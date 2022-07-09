Співак пояснив причину, по якій приховує подробиці свого особистого життя.

Відомий український співак Віталій Козловський, якого раніше продюсував Ігор Кондратюк, різко прокоментував чутки про його нібито нетрадиційну орієнтацію. В інтерв'ю Славі Дьоміну на YouTubе-каналі "Люкс ФМ" Віталій також підкреслив - не виставляє інформацію про своє особисте життя на публіку.

Дьомін перепитав про чутки щодо приналежності музиканта до ЛГБТ-ком'юніті. Той з посмішкою показав в камеру кулак.

У ЗМІ також була інформація про те, що Козловський нібито крутить роман зі своєю помічницею. Чоловік поспішив розставити всі крапки над "і".

"Сьогодні я не хочу про це говорити. Згодом, можливо, я про це розповім. Я так часто і так багато розповідав про своє особисте життя. І тут ми повертаємося до розмови про моїх батьків. Мені 37 років. Чому я на сьогодні не одружений? Тому що у мене був жахливий приклад стосунків. І я завжди собі говорив з дитинства: "У мене так не буде. У мене взагалі такого не буде, я так не хочу". Ну, хоча, я в дитинстві колись так само говорив, що не куритиму, але вже закурив. Значить, я своїм обіцянкам зраджую. Значить, щось має змінитися. І ось коли зміниться щось радикально, може бути, я про це повідомлю", - сказав екс-підопічний Ігоря Кондратюка.

Відзначимо, що на конкретне питання про наявність особистого життя Козловський відповів, що без нього б уже давно збожеволів.

Нагадаємо, Козловський розповів про скандали з Кондратюком.

Вас також можуть зацікавити новини: