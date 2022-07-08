Співак винен своєму екс-продюсеру велику суму грошей.

Український співак Віталій Козловський розповів про давній скандал з продюсером Ігорем Кондратюком. За його словами, після розірвання їх контракту він повинен виплатити своєму екс-продюсеру велику суму грошей, але за багато років так цього і не зміг зробити.

Козловський навіть думав продати житло свого покійного батька, щоб розрахуватися з боргами, але навіть цих грошей не вистачило б, щоб погасити "кредит" перед Кондратюком.

"Він погодився: "Так, ці заборгованості ви мені віддаєте. А якщо хочете виконувати свій старий репертуар, то вам доведеться за кожну пісню заплатити по 5000 доларів". Умовно, взяти п'ять суперхітів тих часів. Це ще плюс 25 тисяч", - поділився Козловський у програмі "Слава+".

Він додав, що не може користуватися своїми кредитними картками. Якщо на них "впаде" хоч якась сума, то вона відразу ж буде заарештована.

Також Козловський зазначив, що якби у Кондратюка було більше можливостей в Україні, то він би з легкістю закатав його в асфальт.

"Я розумію, якби у Кондратюка були інші можливості, і він був високопоставленим чиновником, він би мене точно закатав в асфальт. Просто мене не було б", - додав співак.

Нагадаємо, раніше Ігор Кондратюк показав шокуючі кадри з села на Херсонщині, де він виріс.

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