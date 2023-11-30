Він каже, що з усіма військовими був у рівних умовах.

Український співак Віталій Козловський нещодавно вступив до лав ЗСУ і пішов захищати Україну на фронт у складі Нацгвардії. Він каже, що ніяких привілеїв у нього не було, а навіть навпаки.

Як розповів Козловський в ефірі Армія FM, над ним навіть знущалися. Він згадав ситуацію, коли йому довелося поголити бороду.

"Наді мною трохи знущалися в тому розумінні, що треба було поголити бороду. І щоб ви розуміли, мені голили бороду люди з бородою. Просто коли тобі твій ротний каже, що тобі потрібно збрити бороду, тому що такий наказ від вищих пішов... Я прийняв всі правила і виконав наказ", - сказав Козловський.

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Варто відзначити, що в складі Нацгвардії артист і військовий служив недовго. Нещодавно стало відомо, що він перевівся в інший підрозділ. Тепер його служба проходить в Києві, а не на Донбасі.

До слова, Козловський радий тому, що перевівся, бо так у нього з'явилося більше можливостей допомагати військовим.

Нагадаємо, раніше Козловський відкрив таємницю, чому більше не служить у Нацгвардії.

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