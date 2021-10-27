Реперка розповіла про внутрішню дитину.

Українська реперка Alyona Alyona розповіла, що всередині неї живе маленька дитина.

"Коли ми дорослішаємо і починаємо помічати, що старіємо — дитина всередині нас починає страйкувати. По-перше, вона боїться старості як такої. По-друге, вона розуміє, що роки йдуть і ніяк не зупиняються, а вона зробила далеко не все, що запланувала", - сказала зірка.

Також вона додала, що важливо дружити зі своєю внутрішньою дитиною, розуміти її бажання, поведінки і в цілому реакції на життя.

Читайте такожСпокуслива Надя Дорофєєва позувала для VOGUE (фото)"Хоча іноді її витівки нормально так псують мені життя, проте я дозволяю їй бути собою - не гальмую, не заважаю, тому що сама знаю приклади, коли протягом життя люди придушували цю дитину, а потім в 40 цей внутрішній малюк вистрілював і змінював життя так, що навіть уявити неможливо. І ці зміни не завжди були в позитивну сторону", - додала артистка.

Такі свої роздуми Alyona Alyona супроводила епатажною фотографією, на якій постала в підгузку і з підвіскою у вигляді пустушки. А в руці реперка тримала пляшечку з молоком.

Нагадаємо, раніше Alyona Alyona відправилася на відпочинок зі своїм хлопцем.

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Автор: Діана Могилєвич