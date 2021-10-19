Відома реперша Alyona Alyona полетіла до Фінляндії.

Українська реп-співачка Олена Савраненко, яка відома під сценічним псевдонімом Alyona Alyona вирушила зі своїм хлопцем на відпочинок. Пара вибрала не теплу країну, а маленьке містечко в Фінляндії під Гельсінкі.

Про це вона розповіла на своїй особистій сторінці в Instagram.

Читайте також"Ми щасливі": Влад Яма розповів про довгоочікуване поповнення в родиніВідома реперка поки офіційно не підтверджувала свої стосунки з блогером з Дніпра Денисом (його нік у соцмережі Yoxden, УНІАН). На початку вересня закохані стали жити разом.

Парочка насолоджується прекрасним видом і чистим повітрям. За словами Дениса, він неймовірно вражений красотами, які його оточують.

"Я вже приїхав до Фінляндії. Дивіться, який тут вид, Річка. Тільки холодно трошки, так би зараз пішов і скупався, а так пішов і ляжу спати", — розповів бойфренд артистки.

Нагадаємо, раніше УНІАН писав, що Аlyona Аlyona розповіла своїм шанувальникам неприємна звістка. За словами знаменитості, через свою залежність від соцмереж і телефону, вона планує покинути Instagram, правда, частково. Вона зазначає, що надмірне користування гаджетами негативно позначається на її здоров'ї.

Автор: Каролина Гайдук