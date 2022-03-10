Раніше він скасував всі концерти в країні і вирішив не повертати гроші за квитки глядачам.

Український артист Макс Барських вирішив заборонити використовувати свої пісні на території Російської Федерації і запропонував усім українським колегам приєднатися до бойкоту.

Про своє рішення він заявив у Instagram.

"Я офіційно заявляю, що від завтра я забороняю використовувати свою музику в будь-якому вигляді на території Російської Федерації всім телеканалам, всім радіостанціям, всім фільмам і телесеріалам, де б вона була використана в якості саундтреків", - повідомив Барських.

"Я не хочу, щоб моя музика звучала в країні, яка розв'язала війну в Україні! Я також вилучаю весь каталог своїх пісень з цифрового простору РФ. Пропоную всім українським артистам зробити теж саме!"- закликав співак.

Раніше Барських заявив про те, що більше не даватиме концерти у РФ і не збирається повертати гроші слухачам за куплені раніше квитки.

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