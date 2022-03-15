Ведучий показав наслідки від обстрілів російськими окупантами.

Вчора, 14 березня, снаряд від обстрілів російськими окупантами потрапив у житловий будинок на столичній Оболоні. В результаті одна людина загинула, є кілька поранених, а інші мешканці будинку похапцем почали збиратися і вибігати з будівлі.

Ведучий "Світу навиворіт" Дмитро Комаров приїхав на місце події і зафіксував наслідки від обстрілів окупантами.

"Зафіксував вчорашній день у фотографіях. Оболонь", - підписав фото Комаров.

Також він побував на Куренівці, де ворожий снаряд також влучив у житловий будинок. В результаті цього обстрілу загинули люди і пошкоджена інфраструктура.

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