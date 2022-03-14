Підрозділами ДСНС врятовано 4 особи, пошуки тривають. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

На столичній Оболоні внаслідок потрапляння невідомого об‘єкту загорівся дев’ятиповерховий будинок.

Про це у Facebook інформує Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що о 5:09 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС у Києві надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла в Оболонському районі столиці.

Внаслідок потрапляння невідомого об‘єкту сталося часткове руйнування сходової клітини з 1-го по 3-й поверхи та повністю зруйновано фасад будинку, також сталося загоряння в квартирах на 3-му та 4-му поверхах.

Ліквідація пожежі триває. На місці задіяно 9 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 35 осіб.

Станом на 7:04 пожежу в дев’ятиповерховому житловому будинку локалізовано на площі 500 м кв. Підрозділами ДСНС врятовано 4 особи, пошуки тривають.

Станом на 07:40 в дев’ятиповерховому житловому будинку виявлено тіла 2 загиблих осіб, 3 особи госпіталізовано, 9 особам допомога надана на місці.

Підрозділами ДСНС врятовано 15 осіб та евакуйовано 63 особи, пошуки тривають.

О 07:58 пожежу ліквідовано. Пошукові роботи тривають.

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