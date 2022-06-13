Війна в Україні розлучила чимало українських сімей. Родина Мірошниченка стала однією з таких.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну і кривава війна роз’єднала тисячі українських родин. Чимало чоловіків відправили своїх дружин та дітей за кордон. Однією з них стала сім’я ведучого і коментатора Євробачення-2022 Тимура Мірошниченка. Вони не бачились понад три місяці та все ж нарешті зустрілися.

Дружина зіркового ведучого - Інна Мірошниченко опублікувала в Instagram зворушливе відео, на якому їхня донька Мія та син Марко обіймаються з татом.

Діти дуже щасливі повернутися додому. А сам Мірошниченко не стримує емоцій, обіймаючи малечу.

Нагадаємо, УНІАН писав, що Тимур Мірошниченко розплакався у прямому ефірі Євробачення-2022, оголошуючи перемогу українського реп-гурту Kalush Orchestra.

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