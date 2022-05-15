Тимур Мірошниченко зазначив, що ця перемога для кожного, хто боронить Україну зараз.

Коментатор Євробачення 2022 Тимур Мірошниченко розплакався у прямому ефірі, оголошуючи перемогу українського реп-гурту Kalush Orchestra.

З'явилося відео реакції українця, який коментував конкурс з бомбосховища.

"Ми перемагаємо на музичному фронті, переможемо і на тому самому фронті. ЗСУ – ця перемога для вас. Для кожного, хто сьогодні боронить нашу країну. Україна!!!" – сказав Мірошниченко крізь сльози.

Він додав, що ця перемога дуже важлива для кожного українця, а потім закликав кожного не стримувати своїх емоцій.

"Хочете плакати – плачте, хочете стрибати – стрибайте! Ось цей момент", - додав Тимур.

Як повідомляв УНІАН, цього року на наймасштабнішому пісенному конкурсі Євробачення-2022 перемогу здобув український гурт Kalush Orchestra. Ще в першому півфіналі конкурсу представники нашої країни підірвали сцену, і змусили весь зал аплодувати стоячи.

Що відомо про гурт Kalush Orchestra

Це український реп-гурт, заснований у 2019 році. До гурту входять Олег Псюк - засновник і соліст, Ігор Діденчук - мультиінструменталіст і МС Кіліммен. Гурт був названий на честь Калуша, рідного міста Олега Псюка.

12 лютого 2022 року Kalush Orchestra змагалися за право представляти Україну на Євробаченні 2022 з піснею Stefania. У фіналі нацвідбору група посіла друге місце з 14 балами (6 від журі і 8 від глядачів), проте Аліна Паш, яка перемогла у відборі, відмовилася від участі в конкурсі. 22 лютого 2022 року було офіційно підтверджено участь Kalush Orchestra на Євробаченні-2022.

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