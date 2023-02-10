Артистка розповіла про страшне горе у своєму блозі.

У родині української співачки Ірини Федишин сталося страшне горе - у бою під Соледаром (Бахмутський напрямок) в Донецькій області загинув її двоюрідний брат Роман. Йому було всього 34 роки. Відомо, що відразу після початку повномасштабної війни чоловік став на захист своєї батьківщини.

"Ромчику, братику, пишу цей пост, сльози заливають, я не вірю! Ми тільки недавно бачилися, тебе відпустили на 10 днів додому. Ти відразу відвідав нашу бабусю. Потім ти прийшов до мене в гості і розповідав про війну. Ти був сповнений сил, енергії, навіть, словом не обмовився, що там важко. А у мене навіть думки ніколи не було, що може щось статися... Ми стояли на коридорі і ніяк не могли розпрощатися... Господи, це було наше останнє фото разом",-написала артистка.

Федишин розповіла, що до останнього вірила, що брат живий. На даний момент тіло Романа не вдалося винести з поля бою, оскільки під Соледаром (Бахмутський напрямок) тривають запеклі бої - там наступають окупанти.

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"Я не вірила і до останнього сподівалася, що це помилка. Можливо, ти поранений і потрапив у полон. Але твій побратим Володя, з яким ви разом добровольцями пішли на війну, повернувся сьогодні в цей окоп і переконався, що тебе вже немає. Він намагається винести твоє тіло, сказав, що не залишить тебе. Але це зробити дуже важко, оскільки є оточення трьох сторін", - додала Федишин.

Співачка резюмувала тим, що завжди близько спілкувалася зі своїм двоюрідним братом, тому їй зараз вкрай непросто змиритися з втратою:

"Я завжди відчувала неймовірну твою підтримку і любов. Останнє твоє повідомлення в месенджері це - поцілунок. Останній твій пост - це про мої благодійні концерти. Вони будуть на твою честь. Ти пишався мною, а я все життя буду пишатися твоїм подвигом - віддати життя за свободу України. Серце нашої родини розбите, ми дуже тебе любимо, Ромчику! Спи спокійно, мій братику".

Нагадаємо, на війні загинув український режисер монтажу Віктор Онисько.

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