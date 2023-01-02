У нього залишилися дружина та маленька дочка.

У боях за Україну загинув режисер монтажу Віктор Онисько, який працював над українськими стрічками "Сторожова застава", "Черкаси", "Захар Беркут" та "Віддана".

Про це повідомила його дружина Ольга Бірзул на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. За її словами, він двічі був на передовій - у Херсонській та Донецькій областях. У чоловіка залишилася маленька донька.

"Ти мусив монтувати кіно, але натомість "монтував" військову реальність у якості ротного. Два рази на нулі - Херсонщина і Донбас. Без жодної можливості на побачення. Ти дуже втомився, але беріг своїх побратимів. Ти переживав за кожну втрату", - написала вона.

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Сценарист та режисер Дмитро Сухоліткий-Собчук зазначив, що Віктор був людиною з великим серцем, силою духу, загостреним почуттям справедливості та несамовитою правдою в кожному слові, погляді та вчинку.

Що відомо про Віктора Онисько

Український режисер працював над серіалами "Кава з кардамоном", "Сашка", "До побачення, хлопчики", "Метелики", 2013 рік, "Особисте життя слідчого Савельєва" і "Мертвий. Живий. Небезпечний".

Також він брав участь у створенні фільмів "Рози. Фільм-Кабаре", "Захар Беркут", "Італійський щоденник Ольги", "Віддана", "Поліна і таємниця кіностудії", "Холодна кров", "Ленінопад", "Сторожова застава", "Незламна", "Карасі", "Позаземний", "Рік Золотої Рибки" та "Презумпція вини".

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