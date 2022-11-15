Сергій Безруков колись був чи не найпопулярнішим актором в РФ і сусідніх країнах, а сьогодні він рідше з'являється на ТБ і втратив частину публіки через свої промови на підтримку вбивства українців.

Популярний російський актор Сергій Безруков, який в "нульових", після виходу серіалу "Бригада", став справжнім кумиром і прикладом для наслідування, сьогодні просуває для своєї аудиторії дуже дивні цінності, підтримує війну в Україні, а також бажає удачі і здоров'я російським окупантам-вбивцям. Чим він займається зараз і що говорить про війну - читайте в матеріалі УНІАН.

Що Безруков говорить про війну в Україні

Враховуючи його впізнаваність і активну творчу діяльність, він міг би говорити правду про війну в Україні, але вирішив підіграти пропаганді.

Відразу після того, як 24 лютого РФ повномасштабно вторглася на територію України, Безруков заявив - росіяни "виконують свій обов'язок". На початку березня у нього був ряд вистав перед дітьми з так званих "ДНР" і "ЛНР". Перед однією з вистав він вийшов на сцену і сказав:

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"Ми всі сподіваємося і молимось, щоб всі ці хлопці, всі ці мужики з честю виконали свій обов'язок і повернулися додому – в Росію".

При цьому артист позиціонує себе як культурний діяч "поза політикою".

До слова, коли на РФ наклали санкції, фактично відрізавши її від усього цивілізованого світу, Безруков поспішив заспокоїти свою публіку тим, що це відмінний спосіб згадати про свою ідентичність і цінності. Ось що він говорив в одному з інтерв'ю:

"Ми повинні скористатися ізоляцією Росії для того, щоб відновити зв'язок з нашими традиціями. Замість того, щоб озиратися на Голлівуд, Росії слід будувати власну культуру, очищену від західного впливу. Останні 30 років ми живемо у всесвіті Марвела. Настав час створити свій власний".

Зазначимо, що свою позицію на підтримку РФ він не приховував. Наприклад, раніше він підтримав окупацію Криму. За це, а також за підтримку повномасштабної війни, ЄС ввів проти Безрукова санкції.

Сергій Безруков: чим він відомий

Також він був актором в "Іронія долі. Продовження" (2007), "У червні 41-го" (2008), "Гоголь. Найближчий" (2009), "Мами" (2012), "Троцький" (2017) та інших, грав у театрі. З 2014 року – художній керівник Московського губернського театру.

Раніше УНІАН писав як зірка "Слуги народу" Галина Безрук зрадила свою країну.

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