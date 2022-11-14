Йдеться про Галину Безрук, яка вчилася і починала свій творчий шлях у Києві. У 2014 році, коли почалася війна, вона почала їздити в Москву на проби. Тепер має в РФ вид на проживання.

Актриса Галина Безрук, яка народилася в Краматорську Донецької області і прославилася роллю в багатьох серіалах українського виробництва, зараз живе в Росії. Там дівчина отримала посвідку на проживання, але в деяких інтерв'ю стверджує - від паспорта громадянки України відмовлятися не хоче, дуже любить свою країну, але не хоче "зачіпати гострі теми". Детальніше про шлях її зради рідної країни розповіли в сюжеті телеканалу Freeдом.

Уродженка Донецької області здобула освіту і почала свій кар'єрний шлях у Києві. У 2014 році, коли Росія напала на Україну, Галина почала їздити в Москву і брати участь в пробах. В одному зі своїх інтерв'ю Безрук аргументувала це так:

"Просто у нас в країні не розвинений музичний театр. Його не існує. А там він є. Як же мені бути, якщо це моя робота?"

Попри спроби будувати кар'єру в Росії, Галина Безрук встигла "засвітитися" в деяких українських серіалах. Наприклад, "Останній москаль", "Будиночок на щастя" і "Слуга народу". В останньому у неї навіть була сцена поцілунку з Володимиром Зеленським.

Після 24 лютого Безрук мовчала про всі звірства окупантів на території рідної країни. Триває це мовчання досі. Українська актриса Наталія Денисенко після повномасштабного вторгнення сказала:

"Галя Безрук написала: "Наташа, я боюся, що мене посадять на 15 років. Я не буду нічого писати (про війну - ред)."

Нагадаємо, чоловік української актриси Безрук спробував виправдати її мовчання про війну.

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