Артисти по-різному допомагають своїй країні в такий непростий час. Хтось воює, хтось несе оборону на інформаційному полі, хтось волонтерить.

Українські зірки не змогли залишитися осторонь 24 лютого. Кошмал, Тополя, Осадча, Джамала та інші знаменитості розповіли, яким важким був цей рік для них і для всієї країни.

Анна Кошмал

Актриса, відома за серіалом "Свати", зробила зворушливий пост зі словами: "Сирени повітряних тривог і обстріли стали частиною нашої буденності. Волонтерство - другою роботою кожного третього. Рідна мова стала безцінною. Обійми близьких стали найбажанішими у всьому на світі. У шафі і сумці стало менше речей, адже виявилося, що речі – це тільки речі. Віддавати, допомагати, ділитися стали нашими базовими бажаннями. Горе нас зблизило, адже ми "рідні незнайомці".

Кошмал подякувала українським військовослужбовцям за відважний захист, а закінчила свою промову тим, що раніше вона була фанаткою Beyonce, а тепер - Валерія Залужного.

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Катерина Осадча

Телеведуча, яка після початку повномасштабного вторгнення очолила проект з пошуку зниклих, прокоментувала страшну річницю.

"Сьогодні по хвилинах згадуємо ... Ранок, відчай, покупки продуктів з нерозумінням, що потрібно і як надовго, новини нонстоп. Цей рік нас усіх навчив новому. Але найголовніше - навчив цінувати все, що нам дано, все, що ми можемо відстояти і чому можемо навчитися з нуля. Ми не готувалися, нас не вчили знаходити вирішення питань, на які не можуть відповісти навіть найвпливовіші світові лідери. Цей рік приніс багато сліз, втрат, відчаю і жаху... Я не знаю, як словами висловити всю біль всіх втрат і жахів. Але нам потрібно триматися...", - висловилася телеведуча.

Володимир Остапчук

Телеведучий виклав фото ранкового Києва і написав, що в цю ж дату рівно рік тому "місто було в ах*ї", а сьогодні люди впевнені, що все буде добре.

"Фото чи відео за 24.02.2022 не знайшов. Може бути пам'ять блокує цей день", - висловився Остапчук.

Світлана Тарабарова

На річницю повномасштабної війни вагітна співачка вирішила розповісти шанувальникам про свої мрії.

"Ми всі пам'ятаємо, що було з нами рік тому... А давайте мріяти, що ми будемо робити через рік. Я хотіла б об'їхати всю країну... Херсон, Севастополь, Маріуполь, Донецьк, наші звільнені і відбудовані міста. Продовжуємо об'єднуватися заради нашого майбутнього...", - написала Тарабарова.

Ольга Сумська

Українська актриса театру і кіно опублікувала знімок зі своїм чоловіком. На фото Оля і Віталій мають змучений вигляд. Очевидно, кадр був зроблений під час перебування в укритті через повітряну тривогу.

"Річниця повномасштабного вторгнення окупантів... Я пам'ятаю той день і переддень до дрібниць... Попри страшний біль, який оселився в серцях кожного з нас, ми сильні... Тому міцніше потрібно обійняти тих, хто поруч і сказати один одному - ми переможемо! Віримо в ВСУ!", - написала Ольга Сумська.

Алла Мазур

Відома ведуча новин поділилася чуттєвим фото, зробленим під час молитви в церкві. Мазур, яка пропускає через себе сотні новин щодня, нагадала про те, яким важким був цей рік.

"Рік, коли кожен день починається і закінчується молитвою: за тих, хто в полоні, в окупації, хто під вогнем! В окопах на передовій. У містах і селах. У небі і на землі. І щоранку, і щовечора думка: а як там наші, у своїх бліндажах? Рік, коли нерви, як натягнута струна. І кожен, у кого вороги забирають життя – це твоя особиста хвороблива втрата... Рік, коли обличчя розучилося посміхатися: ти ніби посміхаєшся, але в очах все одно сльози. Але ти тримаєшся. Тому що не здаються – вони. Наші захисники і захисниці", - написала Алла Мазур.

Анна Саліванчук

Українська актриса поділилася відео, записаним 23 лютого 2022 року. Це був останній "тихий" день з тих пір.

"Не віриться, що ніч була тиха. Я відчуваю себе так, ніби померла о 5:30 ранку 24 лютого. Ми розділилися на "до" і "після" війни... Я була щасливою людиною, яка співала, танцювала, працювала і просто раділа кожному моменту свого життя, але війна забрала у мене цю радість...", - написала Саліванчук.

За цей рік в її житті змінилося багато чого. Вона не обійшла стороною те, що перейшла з російської на українську.

"Я зрозуміла, що розмовляти українською мовою – один із запобіжників від російської агресії", - резюмувала актриса.

Наталка Денисенко

Українська актриса, чий чоловік захищає країну в лавах ЗСУ, нагадала своїм підписникам про те, що Росія - це терорист, вбивця, мародер і агресор. Вона, як і багато її колег, молиться про якнайшвидшу перемогу нашої країни і повернення всіх військових додому живими і неушкодженими.

"Не знаю як ви, але я хочу провести цей день в тиші і спокої, буду робити сьогодні монотонні побутові справи, буду відволікатися, а ввечері подивлюся випуск Дмитра Комарова, щоб прогорювати все, що не прогорювала", - резюмувала Денисенко.

Alyona Alyona

Реперка, яка регулярно розповідає у своєму блозі про війну, не змогла пройти повз таку важливу дату - рік з дня початку героїчної битви українців за свою свободу. Артистка зазначила, що з 24 лютого 2022 року кожен житель країни дуже змінився. Росіяни позбавили нас нормального життя, проте сьогодні українці не плачуть, а, засукавши рукави, борються за перемогу.

"Наша жага до життя занадто сильна. Наша любов до нації непереможна. Наше прагнення до свободи незворушне. Наше бажання звільнити свої землі здійсниться. Тепер про нас всі знають. Тепер за нас весь світ. Тепер нам допомагають мільйони. Тепер нами пишаються мільярди. Тепер нація українців - символ свободи. Вже скоро переможемо", - сміливо висловилася реперка.

Тарас Тополя

Лідер гурту "Антитіла", який служив на передовій разом зі своїми колегами-музикантами в якості парамедиків, нещодавно вразив світ потужною піснею "Фортеця Бахмут" про незламне місто в Донецькій області.

"Рік війни. Сьогодні "Фортеця Бахмут" звучить в пам'ять про всіх, хто пішов на щиті", - коротко прокоментував Тарас Тополя.

Нагадаємо, Комаров побував біля кордонів з РФ.

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