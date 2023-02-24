Ведучий був дуже близько від кордонів країни-агресорки.

Ведучий та журналіст Дмитро Комаров розповів, що він побував біля кордонів з Росією. Для нового фільму "Рік" він спілкувався з українськими військовими та прикордонниками.

Він був дуже близько до РФ. Військові розповіли Комарову про правила безпеки. Виявилося, що ведучий ходив майже "на мушці" у російських снайперів. Окупанти у будь-який момент могли влаштувати провокації. Саме тому Комарову заборонили ще більше наближатися до кордонів країни-агресорки.

"Дуже рідкісні зйомки. Саме ця - просто на кордоні з РФ", - розповів Комаров.

Відео дня

Ведучий нагадав, що його фільм "Рік" можна буде побачити 24 лютого, о 20-15 на 1+1, та о 21:00 у Телемарафоні. У ньому Комаров розповість та покаже, як українці прожили цей рік.

У коментарях користувачі дякують Комарову за те, що він вирішив показати героїчну боротьбу наших військових. Також вони пишуть:

"Сподіваюсь, що ви, Дмитро, показали той жест, як наші хлопці на білоруському кордоні"

"Всі українці мріють про стіну на цьому кордоні, як з "Гри престолів"

"Дякуємо вам, Дмитро, за вашу працю! Обов’язково подивимось!".

Фільм Дмитра Комарова - що відомо

24 лютого на екрани вийде фільм "Рік". У ньому Дмитро Комаров розповість про те, що відбувалося в Україні з першого дня повномасштабної війни, яку проти нас почала РФ. Вже відомо, що ведучий побував у засекреченому Центрі бойового управління. Там Комаров побачив командувача Сухопутними військами Збройних сил України генерала Олександра Сирського. Окрім цього, журналіст у своєму фільмі розповів про ППО та вперше показав установку IRIS-T.

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