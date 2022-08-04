Співачці побажали щастя, здоров'я і творчих злетів.

2 серпня українська співачка Наталія Могилевська відзначала свій день народження. Зірці виповнилося 47 років.

Військові ЗСУ підготували їй зворушливий сюрприз в якості подяки за її всебічну підтримку української армії.

Так, вони записали співачці відеозвернення, в якому побажали їй здоров'я, жіночого щастя, творчих злетів і, звичайно, подякували їй за те, що вона в тилу наближає нашу перемогу у війні з Росією.

"Бажаємо великого жіночого щастя! Ви працюйте, а ми вас прикриємо!" - сказали воїни у відео.

Зазначимо, Могилевська зустріла свій день народження на сцені Національного театру ім. Лесі Українки, граючи в моновиставі "Я вдома".

Нагадаємо, раніше Могилевська розповіла, як її коханий допоміг вивезти з України її вагітну сестру. При цьому особистість свого коханого вона досі не розкрила.

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