Нещодавно співачка і продюсер зізналася, що її серце зайняте.

Українська співачка і продюсер Наталія Могилевська нещодавно вперше зізналася, що у неї є коханий. Імені чоловіка вона не назвала, обличчя його також не показала.

Каже - зараз не найдоречніший час, щоб виставляти на публіку своє особисте життя. Зірка пообіцяла відкрити цю завісу після перемоги України.

Однак в інтерв'ю програмі "Сніданок з 1+1" Наталя зізналася - коханий чоловік героїчно підтримує її весь цей час. Наприклад, він допоміг її вагітній сестрі виїхати з України.

"Ми разом з коханим допомогли виїхати моїй сестрі до Франції. Вона народила хлопчика", - сказала Могилевська.

Нагадаємо, Могилевська розповіла про будинок у Бучі, який знищили окупанти.

Також УНІАН писав, що Наталія Могилевська представила моноспекталь "Я вдома", заснований на реальних військових подіях.

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