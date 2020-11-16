Хореограф сподівається, що в неділю повернеться в "Танці з зірками".

Несподіваним для глядачів шоу "Танці з зірками" стало повідомлення про те, що суддя проекту Влад Яма під час танцю отримав травму руки.

Він одразу ж після виступу поїхав до лікарні. Яма прокоментував свій стан, повідомили у прес-службі "1+1".

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"Вночі довелося їхати на рентген одразу після виступу. Перелому немає, але є серйозний набряк, й біль все ще турбує, тому сьогодні їду до лікаря вузького профілю на огляд, щоб поставити точний діагноз", - прокоментував свій стан суддя проекту.

"З робочого графіка я не випадаю: зйомки і сьогодні, й завтра ввечері — добре, що не танцювальні. І я думаю, що в неділю на "Танцях з зірками" я буду ще в кращому настрої, ніж був минулого ефіру", - додав Яма.

Травма Ями на проекті "Танці з зірками": що відомо

У чвертьфіналі шоу "Танці з зірками" суддя проекту Влад Яма травмувався. Це сталося під час його виступу з фронтвумен гурту The Hardkiss Юлією Саніною та її партнером Дмитром Жуком.

Пізніше в "історіях" в Instagram танцівник запостив відео, в якому сказав, що у нього щось сталося з пальцем. "Друзі, я в порядку. Знеболювальне, лід. Довелося зробити знімок. Щось з пальцем. Буває", - заспокоїв Яма шанувальників.

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Автор: Ольга Робейко