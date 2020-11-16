Під час номера Влад травмувався та одразу поїхав до лікарні.

У чвертьфіналі шоу "Танці з зірками" суддя проекту Влад Яма травмувався. Що саме сталося із хореографом, наразі невідомо.

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Про це під час ефіру повідомив ведучий шоу Юрій Горбунов, пише ТСН.

Так, Яма вийшов на паркет разом із фронтвумен гурту The Hardkiss Юлією Саніною та її партнером Дмитром Жуком. Вони станцювали ф’южн.

Під час номера Влад травмувався та одразу поїхав до лікарні. Що саме сталося з хореографом, наразі невідомо.

Хто залишив "Танці з зірками" за крок до півфіналу

За результатами голосування і суддівських оцінок шоу покинули Сергій Мельник і Аделіна Делі. А за перемогув шоу в півфіналі наступної неділі змагатимуться Юлія Саніна і Діма Жук, Санта Дімопулос і Макс Леонов, а також Надія Мейхер і Кирило Васюк. Фінал цього сезону буде жіночим.

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Автор: УНІАН