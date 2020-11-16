До півфіналу "Танців з зірками" не пройшли Сергій Мельник і Аделіна Делі / фото прес-служба каналу "1+1"

Чвертьфінальний випуск (дванадцятий ефір) 4-го сезону шоу "Танці з зірками" вийшов в ефір 15 листопада на телеканалі 1+1.

У дванадцятому випуску пари виконали по три танці. Так, учасники вийшли на паркет зі своїми партнерами, потім із суддями шоу та виконали "танець за життя". Втім, одній з пар не вдалося переконати суддів та глядачів, що вона достойна місця у півфіналі. 

Підсумки чвертьфіналу шоу "Танці з зірками" 2020

Надія Мейхер і Кирило Васюк, Санта Дімопулос і Макс Леонов, Юлія Саніна і Дмитро Жук, Сергій Мельник і Аделіна Делі, виконали свої номери і отримали оцінки суддів.

Танці з зірками 2020 - результати чвертьфіналу
  • Санта Дімопулос і Макс Леонов - 100
  • Юлія Саніна та Дмитро Жук - 97
  • Надія Мейхер і Кирило Васюк - 93
  • Сергій Мельник і Аделіна Делі - 91

Але глядацьке голосування відрізняється від суддівських оцінок. Воно додалося до їхніх балів.

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Хто покинув "Танці з зірками" після чвертьфіналу

Так, у результаті до зони ризику потрапили: Надія Мейхер та Кирило Васюк, а також Сергій Мельник та Аделіна Делі. Втім, за крок до вильоту глядачі врятували колишню учасницю гурту "ВІА Гра". 

За результатами голосування і суддівських оцінок шоу покинули Сергій Мельник і Аделіна Делі. А за перемогув шоу в півфіналі наступної неділі змагатимуться Юлія Саніна і Діма Жук, Санта Дімопулос і Макс Леонов, а також Надія Мейхер і Кирило Васюк. Фінал цього сезону буде жіночим.

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Автор: Олег Давигора