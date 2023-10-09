Його на дорозі підрізав інший водій.

Український артист Володимир Дантес потрапив у ДТП. На щастя, всі залишилися живі і цілі. Як він розповів в інста-сторіз, 8 жовтня його підрізав бус, проте у нього немає ніяких претензій до водія.

"Вчора я потрапив у ДТП. Мене підрізала машина, я не винен в цьому. Все нормально - нічого страшного. Побилися і побилися. Страховка допомагає, і претензій у мене до людини немає", - повідомив співак.

Він додав, що під час оформлення ДТП сталася неприємна ситуація з фанаткою. В цей час до нього підійшла жінка і попросила зробити спільне фото. Однак Дантес не був налаштований на фотосесію.

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"Ще раз хочу повторити, що ДТП взагалі ні про що. Я на нього не звертаю уваги. Це ніщо в порівнянні з тим, скільки взагалі жаху відбувається в нашій країні, скільки гине людей, скільки руйнується міст. Проявляйте емпатію на кожному шматочку вашого життя", - підсумував артист.

Нагадаємо, раніше у ДТП потрапила блогерка Даша Квіткова. Вона на орендованому автомобілі Lexus проїхала на червоне світло світлофора, в результаті чого постраждали чотири машини - два авто Tesla, Ford Mustang і Lexus.

Пізніше дівчина вийшла на зв'язок і повідомила, що готова понести покарання за аварію. Зараз тривають суди.

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