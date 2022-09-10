Соня Євдокименко активно веде свій блог.

Внучка відомої співачки Софії Ротару Соня Євдокименко живе за кордоном і працює моделлю. Вона активно веде свій Instagram-блог, демонструючи як професійні кадри, так і показуючи своє життя.

Так, зараз вона поділилася фотографією, зробленою на відпочинку. Вона зображена на знімку в білому широкому сарафані. Видно, що наряд просвічується. Під ним модель одягнена в джинсових шортах і синьому топі.

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На обличчі у Соні немає макіяжу, очі закривають сонцезахисні окуляри. З аксесуарів також є масивні золоті сережки. Волосся розпущене і недбало покладене на плечі.

Примітно, що зіркова бабуся Софія Ротару лайкнула публікацію внучки.

Також у своєму блозі юна модель не раз закликала світову спільноту звернути увагу на війну в Україні, а також розповідала про речі, які нагадують їй про дім. Так, наприклад, вона виклала фото в сукні, яку привезла з України.

Нагадаємо, внучка Ротару показала фото в білій вишиванці і капелюшку від українського дизайнера.

Також УНІАН писав, що в мережу "злили" фото Софії Ротару в молодості.

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