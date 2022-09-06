Внучка Софії Ротару Соня Євдокименко / Фото - instagram.com

Внучка співачки Софії Ротару Соня Євдокименко веде свій Instagram-блог, де регулярно публікує фотографії. Оскільки юна дівчина працює моделлю, знімків у неї досить багато. Зараз вона перебуває за кордоном, але після повномасштабного вторгнення РФ не раз згадувала про рідну країну і закликала світову спільноту не мовчати про звірства окупантів щодо мирних міст України. 

Зараз Соня опублікувала фото у вишиванці, розшитій білими нитками. Також вона позувала в капелюшку українського дизайнера Руслана Багінського. 

На фото внучка Ротару залишила два смайлика - синє і жовте сердечка в колір українського прапора. 

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Судячи з фотографії, вона сидить на літній терасі в наметі. На фоні - кущі, дерева і небо. 

Внучка Ротару позувала у вишиванці і капелюшку від українського дизайнера / скріншот

Нагадаємо, Софія Ротару вперше за п'ять місяців висловилася про війну. Також на своїй сторінці в Instagram вона оприлюднила фото з рідних Марщинців, де вона народилася і виросла. 

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