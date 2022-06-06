Модель, яка живе в США, назвала річ, яка дорога їй як пам'ять.

Внучка співачки Софії Ротару Соня Євдокименко виклала коротке відео в ніжній довгій рожевій сукні. Ролик записаний на фоні океану. У коментарі вона зазначила, що цей наряд нагадує їй про домівку.

"Іди туди, де ти дихаєш вільно. Це плаття завжди займало особливе місце в моїй колекції. Воно подорожувала зі мною по світу, від Канн до Каліфорнії, але завжди нагадувала мені про дім", - написала Соня і поставила два смайлика - синє і жовте сердечка.

Зазначимо, її зіркова бабуся Софія Михайлівна Ротару на четвертому місяці війни так і не висловила свою позицію. За словами її концертного директора Сергія Лаврова, співачка завжди була аполітичною.

Нагадаємо, раніше внучка Софії Ротару висловилася про війну в Україні і закликала світову спільноту вжити заходів.

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