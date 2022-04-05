Поки Софія Ротару позиціонує себе як аполітична особистість, її внучка висловилася проти війни.

Внучка співачки Софії Михайлівни Ротару Соня Євдокименко у своєму Instagram-блозі підтримала українців під час повномасштабної війни в країні.

"40 днів війни. Мільйони зіткнулися з абсолютним і справжнім злом. І все ж душа знаходить силу у вірі, істині, любові і молитві. За цей час весь світ відчув і з'єднався з українською душею. Те, що незалежно, наповнене любов'ю і достатком. Моя інтернаціональна спільнота! Я закликаю всіх вас вжити заходів", - написала Соня.

Євдокименко додала, що підтримувати українців і країну можна не тільки йдучи в армію - робити добрі справи можна і на місцях.

"Робіть пожертви, відправляйте гуманітарні вантажі, приєднуйтесь до акції протесту у вашому місті, приймайте українців, наймайте українців, будьте в курсі подій з надійних джерел, станьте волонтером або допомагайте професійно", - резюмувала внучка іменитої співачки.

Нагадаємо, директор Ротару Сергій Лавров відреагував на її мовчання про війну в Україні. За його словами, Ротару завжди була аполітичною і намагалася уникати розмов на цю тему.

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