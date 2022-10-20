Офіцер Нацгвардії заздалегідь домовився про такий сюрприз для коханої.

Офіцер Національної гвардії України влаштував романтичний сюрприз своїй коханій. Чоловік освідчився їй на концерті співака Іво Бобула.

Про це повідомляє прес-служба Західного територіального управління Національної гвардії України.

Відзначається, що за допомогою побратимів офіцер домовився з артистом і організаторами заходу і освідчився дівчині саме на сцені. Вона, звичайно, сказала "Так".

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"До цього все саме йшло і момент для зізнання підібрався просто шикарний. Коли дізнався, що у Чернівцях відбудеться концерт Іво Бобула, вирішив: або зараз, або ніколи. Під пісні про кохання просто ідеальна можливість освідчитися Олені", - сказав офіцер Нацгвардії Георгій.

Так, Іво Бобул запросив дівчину на сцену. Зала одразу ж почала голосно аплодувати. У цей момент на сцені з'явився Георгій. Він встав на одне коліно і вручив дівчині букет квітів і обручку. Вона одразу ж погодилася.

Нагадаємо, раніше командир "Азова" повернувся з полону і освідчився дівчині.

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