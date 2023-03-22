Артистка розповіла, що більше не бачить себе на великій сцені.

Українська співачка Ната Жижченко, яка є вокалісткою групи ONUKA, заговорила про припинення кар'єри. Зараз зірка активно бере участь у благодійних концертах, щоб зібрати кошти на допомогу Україні, але після перемоги вона планує покинути шоу-бізнес.

"Думаю, навряд є майбутнє на сцені. Можливо, це будуть точкові проекти, більш вузькоаудиторні, менш популярні музично", - сказала зірка в інтерв'ю ЖВЛ.

Ната зауважила, що з культурного фронту йти не збирається, адже в майбутньому бачить себе причетною до відновлення України після війни у цьому напрямі.

Найбільше вона хоче бути корисною в рідній Чернігівській області, де за рік до повномасштабної війни ONUKA запустила реставрацію садиби свого дідуся Олександра Шльончика, який створював музичні інструменти.

"Я бачу своє майбутнє, свою діяльність у відродженні України, зокрема, Чернігова, зокрема майстерні, зокрема цього етнографічного простору", - додала знаменита співачка.

Хто така ONUKA

Український електро-фолк-гурт на чолі з Натою Жижченко. Колектив був створений 10 років тому. Найбільш відомі пісні: "Відлік", "Місто", "Time", "Around me".

Нагадаємо, Alyona Alyona, Юлія Саніна, Артем Пивоваров і ONUKA випустили кліп на саундтрек комедії "Кращі вихідні".

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