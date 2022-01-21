З 2 лютого 2022 року в усіх кінотеатрах країни — комедія "Найкращі Вихідні".

Сингл "Твій день" вперше прозвучав влітку 2021 на сцені Atlas Weekend після тріумфального концерту гурту The HARDKISS, який закривав фестиваль. Напередодні зйомок фінальної сцени комедії "Найкращі Вихідні" учасники колаборації запросили своїх фанатів лишитися після концерту, аби першими почути фрагмент нової пісні.

Тисячі людей взяли участь у зйомках фільму, які стали унікальними для українського кіно: до цього подібне робили хіба що під час фільмування "Зірка народилася" (A Star is Born) та "Богемна рапсодія" (​​Bohemian Rhapsody). Текст пісні написали alyona alyona та Артем Пивоваров, музику артисти записали у співпраці. А зібрав сингл талановитий композитор Євген Філатов (The Maneken), який також виступив у ролі саундпродюсера фільму.

"Це робота виключно українських виконавців, ми зробили 100 відсотковий український продукт. Історія фільму розгортається в Києві і, частково, — на фестивалі, де звучить різна музика, на різний смак — саме це все і надихнуло мене об'єднати чотирьох різних, різножанрових артистів і всі разом ми створили "Твій день". Не хочеться спойлерів, але виконання пісні стане кульмінаційним моментом у фільмі. "Найкращі Вихідні" з 02.02.2022 — наймузичніша комедія року", — Євген Філатов, композитор синглу та саундпродюсер комедії "Найкращі Вихідні".

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Комедія "Найкращі Вихідні" насичена сучасною українською музикою. У фільмі можна буде почути улюблені хіти не лише Артема Пивоварова, The HARDKISS та alyona alyona, а й SunSay, Latexfauna, Wellboy, KALUSH, Epolets та багатьох інших. В історіях героїв комедії можна буде почути літній поп, рок та гітарну лірику, хіп-хоп і техно, а також електропоп. І це ще одна нагода сходити у кіно — поринути в атмосферу та насолодитися музикою як від відомих виконавців, так і від музикантів-початківців. "Найкращі Вихідні" об’єднують!

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