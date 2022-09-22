Співак тепер часто демонструє її в своєму профілі.

Український співак Володимир Дантес захопив публіку милим відео з Дашею Кацуріною. Він нерідко показує кохану в своїх stories.

Днями у музиканта закінчився благодійний тур на підтримку України. Він їздив Європою, а тепер повернувся в Україну. Приїхав він не один, а в компанії своєї дівчини Даші Кацуріної. Вона з дітьми прийняла рішення переїхати до Польщі, але намагається жити на дві країни.

Так, у своєму блозі Вова опублікував кілька відео, записаних в автомобілі по дорозі додому. З камерою Дантес застав дівчину зненацька і з розпатланим волоссям, тому вона попросила зробити інший ролик, але комік опублікував обидва "дубля".

Відео дня

"Дивіться, кого я привіз. Вона сама просила ще раз", - сказав на відео Дантес.

Пізніше парочка показала, що вони пішли в ресторан української кухні, де замовили борщ, сало і солоні огірки.

Зазначимо, Вова Дантес розлучився з Надею Дорофєєвою. Про своє рішення розійтися після шести років шлюбу пара повідомила в березні. Спочатку їх звинувачували в тому, що вони у воєнний час піаряться на особистому житті, але пізніше з'ясувалося, що вони дійсно більше не разом. Бойфрендом Наді Дорофєєвої став Михайло Кацурін, а Дантес закрутив роман з його ж колишньою дружиною - ресторатором і бізнесвумен Дашею Кацуріною.

Нагадаємо, Дантес заявив про проблеми зі здоров'ям, які заважають йти служити.

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