Пара пробула разом лише 6 років, коли вирішила розлучитися.

Український співак Володимир Дантес висловився про причини розлучення з Надею Дорофєєвою, з якою перебував у шлюбі шість років. Про це пише видання Styler із посиланням на коментар виконавця для програми "Ранок у великому місті".

За словами Дантеса, однією з поширених проблем його покоління є надто раннє створення сім'ї. Часто люди вступають у шлюб, ще не розуміючи власних бажань і не визначившись із тим, чого хочуть від життя. Згодом вони починають шукати себе, що може негативно позначатися на стосунках із партнерами.

Співак зазначив, що в процесі особистісного становлення люди іноді втрачають тих, хто їх любить, або самі відштовхують близьких. Ба більше, з часом дехто може усвідомити, що його почуття від початку були не такими глибокими, як здавалося.

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"Це велика проблема всіх людей нашого віку: ми одружуємося чи занадто рано, чи доходили до віку, коли ми не знали, що з нами відбувається", – пояснив артист.

Окремо Дантес висловився про труднощі із висловленням власних емоцій. На його думку, суспільство часто заохочує демонструвати впевненість і силу, хоча за зовнішньою самовпевненістю можуть приховуватися біль і вразливість.

Виконавець зізнався, що йому самому нелегко відкриватися іншим і говорити про свої переживання.

"Страшно сказати про свої емоції. Я закрита людина. Мені важко говорити про почуття", – зізнався Володимир.

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Як писав УНІАН, у вересні Дантес повідомив, що потрапив у легку ДТП, але запевнив, що всі учасники аварії живі та неушкоджені, а пошкодження отримали лише автомобілі. Артист натякнув, що не був винуватцем аварії.

Також ми розповідали, що Дантес носить недорогий годинник Casio AQ-230A-1DMQ, вартість якого становить близько 50 євро (приблизно 2,5 тис. грн). Модель поєднує аналоговий циферблат і цифровий дисплей та має функції кількох часових поясів, секундоміра, будильника і календаря. Годинник натхненний історичною моделлю Casio Janus 1982 року.

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