Телеведучий поділився планами, які хоче здійснити в мирний час.

Український телеведучий Володимир Остапчук зі своєю дружиною Крістіною Горняк дав інтерв'ю програмі "Зірковий шлях". В інтерв'ю журналістка запитала, чи не планує пара поповнення в сім'ї, адже вони в шлюбі з жовтня 2020 року, а спільних дітей досі немає. Закохані запевнили, що після перемоги України хочуть завести дитину.

"Після війни плануємо обов'язково (поповнення, - ред). Дуже дякую Богу, що зараз не вагітна, тому що це реальний стрес. Дуже шкода і вагітних, і мамочок. Я щодня складаю їм памперси, їжу. Через нерви мамочки втратили можливість годувати груддю. А після війни обов'язкового потрібно буде народжувати маленьких козаків і козачок. Це повинен буде робити кожен українець", - розповіла Крістіна Горняк.

Відзначимо, від першого шлюбу з Оленою Войченко Остапчук ростить сина Евана і дочку Емілію.

Нагадаємо, зірка "Жіночого кварталу" Віра Кекелія розсекретила стать другої дитини.

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