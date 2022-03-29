Співачку обурила поведінка Гагаріної і її виступ в "Лужниках".

Українська співачка Оля Полякова висловилася про колегу з Росії Поліну Гагаріну, яка підтримує путінський режим.

Полякова висловила свій подив тим, чому Гагаріна взяла участь у концерті в "Лужниках", який був присвячений 8-річчю окупації Криму.

"Не зірки, а дірки російського шоу-бізнесу. Всі перейняли сторону - це взагалі вбивці криваві, у них руки в крові. Такі, як Поліна Гагаріна. Я взагалі не розумію, або її дітей взяли в заручники, або під час цього виступу на стадіоні вони хотіли відрізати ручки і ніжки дітям. Не можу ніяк виправдати те, що вона зробила. Така талановита людина поклала свій талант на вівтар зла", – сказала співачка в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях".

Також Полякова додала, що після виступу Гагаріної в "Лужниках" вона їй написала кілька "хороших" слів і додала, що з цього моменту вона для неї померла.

"Я написала їй: "Спочивай зі світом колись талановита співачка". Ну і там ще написала хороших слів, які не для ефіру. Тому що я була в шоці, якщо чесно. Вона для мене померла", - додала Полякова.

Крім того, співачка висловилася і про аполітичність деяких зірок. За її словами, зараз кожен повинен зайняти певну позицію, нейтралітету бути не повинно.

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