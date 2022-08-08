Артистів давно підозрювали в любовних зв'язках.

Рашистські артисти Філіп Кіркоров і Микола Басков дружать вже дуже багато років. Навіть на концертах вони не приховують теплих почуттів один до одного, чим провокують у шанувальників підозру в їх любовних зв'язках.

На одному з російських телеканалів Басков і зовсім заявив, що Кіркоров зробив йому несподівану пропозицію. За його словами, він захотів, щоб їх поруч поховали.

"Мені подзвонив Кіркоров і запропонував, щоб нас поховали поруч. Це щоб шанувальники могли приходити відразу до нас обох", - розповів Басков.

Знаючи про те, що шанувальники підозрюють їх у романі, Басков поспішив виправдатися. Він заявив, що це просто примха Кіркорова, який вважає, що так було б зручніше.

Нагадаємо, раніше російський блогер Рустам Солнцев вирішив "злити" всю інформацію про особисте життя путініста Миколи Баскова. У коментарі росЗМІ він розповів, що Басков - завзятий гомосексуаліст, а про стосунки з жінками він нахабно бреше.

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