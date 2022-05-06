Цього року конкурс відбудеться в Турині.

У середині травня в Італії відбудеться найгучніша музична подія року - Євробачення 2022. Букмекери, подивившись вже по дві репетиції учасників, оновили свої прогнози і визначили, хто може перемогти в цьому році, а хто - програти.

І якщо масштабну перемогу пророкують українській групі Kalush Orchestra, при чому з великим відривом, то ось в список аутсайдерів з першого півфіналу потрапили аж 7 країн.

Відзначимо, в першому півфіналі, який відбудеться 10 травня, виступлять представники 17 країн, але у фінал пройдуть тільки 10.

Згідно зі ставками букмекерів, у фінал не пройдуть Литва, Австрія, Ісландія, Хорватія, Данія, Словенія, Болгарія.

Нагадаємо, другий півфінал проведуть 12 травня, а змагатися будуть 18 учасників. Фінал конкурсу відбудеться 14 травня. У ньому візьмуть участь 25 країн: по 10 з кожного півфіналу, і 5 країн-засновників конкурсу: Великобританія, Німеччина, Іспанія, Італія і Франція.

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