Кулінар заінтригував шанувальників.

Український ресторатор і переможець п'ятого сезону проекту "МастерШеф" Євген Клопотенко одружився. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Він офіційно оформив стосунки з фіналісткою Нацвідбору на Євробачення-2023 Вікторією Родко. Відомо, що дівчина є учасницею групи OY Sound System, а також вона брала участь в шоу "Голос країни-13".

"Щастя любить тишу і коли про нього мовчать", - підписав фото Клопотенко.

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Варто відзначити, що така новина стала шоком для його шанувальників, адже Євген приховував своє особисте життя. Все, що відомо - він людина вільних поглядів.

Однак як з'ясувалося пізніше, весільні фотографії - це пранк. Клопотенко і Родко зіграли молодят у відео для збору коштів на допомогу Україні.

Раніше стало відомо про те, що вийшла заміж старша дочка Валерія Меладзе. Церемонія одруження відбулася в Грузії. На весіллі був присутній і зірковий батько, проте його дружини Альбіни Джанабаєвої не було.

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