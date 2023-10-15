Церемонія одруження відбулася в Грузії.

Старша дочка співака Валерія Меладзе, 32-річна Інга вийшла заміж за фотографа Микиту Бережного.

Весілля відбулося в Грузії. На ній був присутній і зірковий батько нареченої. Він виконав два своїх хіта "Самба белого мотылька" і "Девушка из высшего общества". Однак його дружини Альбіни Джанабаєвої там не опинилося. Як повідомляють росЗМІ, її могли взагалі не покликати на весілля.

Варто відзначити, що для Інги це вже другий шлюб. Вперше вона вийшла заміж у 2017 році за марроканського журналіста, проте незабаром вони розлучилися.

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У 2021 році вона познайомилася з Бережним. Вони зустрічалися два роки перед тим як офіційно оформити свої стосунки.

На весілля Бережний прийшов в класичному костюмі, а Інга - в білій приталеній сукні з вирізами на талії і чорним обрамленням. Фату дівчина вирішила не надягати.

Нагадаємо, раніше росЗМІ почали поширювати інформацію про те, що Валерій Меладзе розлучається з дружиною. Можливо, саме з цієї причини Джанабаєвої і не було на весіллі його дочки від першого шлюбу.

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