Співачка поділилася своїм щастям.

Українська співачка Злата Огнєвіч поділилася з шанувальниками радісною новиною - в її родині відбулося поповнення. Виявляється, що знаменитість вперше стала тіткою.

Її рідна сестра Юлія, з якою у них дуже близькі стосунки, вперше стала мамою. Хто саме народився у дівчини співачка не розповіла. Вона лише запропонувала фанатам вгадати, хто з'явився на світ - хлопчик чи дівчинка.

"У мене сьогодні найщасливіший день і у всієї нашої родини. Моя сестричка народила першу дитину. Я така щаслива, бо стала тіткою. Як ви думаєте, хто це? Хлопчик чи дівчинка?" - поцікавилася у шанувальників артистка.

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Варто відзначити, що сестра Злати вже давно щасливо заміжня. Дівчина не так активно веде свої соцмережі, проте кілька фотографій з коханим чоловіком і при надії вона все ж опублікувала.

Крім того, відомо, що у Злати і Юлії дуже теплі стосунки. Співачка неодноразово розповідала, що саме сестра витягувала її з депресії після розставання з Андрієм Задворним, з яким вона познайомилася на "Холостячці-2".

Нагадаємо, раніше Злата Огнєвіч вперше за довгий час зустрілася з батьком, який рятує поранених.

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