Співачка не бачила тата шість місяців.

Українська співачка Злата Огнєвіч поділилася щемливою новиною. Вперше за довгий час вона зустрілася зі своїм батьком.

Зірка показала у Stories свого усміхненого тата. Також вона зазначила, що дуже ним пишається.

"Тато приїхав. Півроку без вихідних. Поранені. Ночі без сну. Дуже ним пишаюся", - написала Огнєвіч.

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Відомо, що батько співачки допомагає пораненим. Леонід Бордюк - військовий хірург. На початку повномасштабної війни РФ проти України він пішов на фронт, щоб рятувати наших захисників.

Де саме перебував батько Огнєвіч - не повідомляється. Раніше ЗМІ писали, що чоловік рятує поранених на Харківщині. Проте точне місце роботи військового хірурга не розголошується заради безпеки, його та захисників України.

У травні 2023 року Огнєвіч розповідала, що її батько перебував на фронті. Тоді вона говорила про тата так:

"Ми вже давно не бачилися... Тому що він допомагає пораненим і вже бачив стільки, що страшно уявити... Нещодавно, коли ми спілкувалися по телефону, сказав, що буде там до останнього, до самої перемоги України. Там, де він дуже потрібен, як і сотні лікарів, парамедиків".

Нагадаємо, нещодавно Огнєвіч довела росіян до сказу жартом про Кримський міст.

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